Es ist die Folge, auf die alle „Germany’s Next Topmodel“-Guckerinnen und Gucker hinfiebern: Das Umstyling. Wohlig sitzt man als Zuschauer auf dem Sofa und schaut zu, wie endlos lange Haare fallen, aus aschblonden Schöpfen kastanienbraune werden oder fleißige Friseure vielfarbige Strähnchen setzen. Dabei fließen meistens, die Quote dankt’s, bei den GNTM-Kandidatinnen auch Tränen.

Wie ProSieben jetzt mitteilte, wird das Umstyling in dieser Staffel in Folge fünf ausgestrahlt: Gezeigt wird die Umstyling-Folge am Donnerstag, 16. März 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. In der Vorschau der Folge ist zu sehen, dass auch Heidi Klum auf dem Friseurstuhl Platz nimmt. Wenn überhaupt eine Veränderung an der Modelmama stattgefunden hat, kann die aber nicht besonders tiefgreifend gewesen sein: Auf der Oscar-After-Party von Vanity Fair sah die 49-Jährige aus wie man sie kennt - mit blonden langen Haaren und ihrem Signature-Pony.

Auf Twitter können es einige kaum mehr erwarten: Die Tweets mit dem Tenor „Wann kommt endlich das Umstyling?“ und dem Hashtag #GNTM häufen sich praktisch seit Folge eins.

Wer GNTM guckt, weiß, dass vor allem Heidi Klum jede Menge Spaß an dem Schnipp-schnapp-Haare-ab-Tag hat. Wie aufgekratzt läuft die Modelmama dann zwischen den diversen Friseurstühlen umher und greift auch gerne selbst zur Schere, um über Jahre langgezüchtete Mähnen auf Kinnlänge zu kürzen.

Über 18 Topmodel-Staffeln gab es immer wieder legendäre Umstyling-Momente, die in die GNTM-Annalen eingegangen sind: In Staffel drei beispielsweise musste sich Gina-Lisa Lohfink von ihren strohblonden Extensions verabschieden. Bei der Hessin flossen Tränen über den „hässlichen Jungenschnitt“.

Kim Hnizdo, die Gewinnerin der elften GNTM-Staffel, bekam nach dem Umstyling sogar Ärger mit ihrem Freund, weil der ihre neue Kurzhaarfrisur überhaupt nicht mochte. Nach dem Finale ließ sie ihre Haare schnell wieder wachsen.

Vanessa Kunz, die im vergangenen Jahr auf Heidis Geheiß einen türkisgrünen Longbob mit Pony verpasst bekam, gefällt ihr neuer Look aber offenbar: Sie trägt die Haare immer noch so.

Das vielleicht extremste und kontroverseste Umstyling musste 2018 Zoe Saip über sich ergehen lassen. Sie bekam einen platinblonden Vokuhila verpasst, ...

... weil Heidi Klum ihren Look langweilig fand. Sie selbst konnte sich mit der neuen Frisur überhaupt nicht anfreunden: „Ich sehe aus wie ein Fußballer aus den 80ern“, sagte die Österreicherin nach dem Umstyling entgeistert. Viele Zuschauer sahen es genauso. Als Zoe ausschied, ließ sie den Fransen-Look schnell wieder hinter sich.