Gerlinger Einkaufsnacht mit großem Rahmenprogramm: Mit Dundu durch den späten Abend schwärmen

Dundu, die Großpuppe, ist schon in Abu Dhabi und Budapest zu sehen gewesen – am Freitag war sie in Gerlingen zu Gast und trug ihren Teil zur Atmosphäre beim Nachtschwärmen in der Innenstadt bei. Rund 2500 Besucher waren laut Heike Bischoff gekommen. Die Vorsitzende des veranstaltenden Stadtmarketingvereins „Mein Gerlingen“ äußerte sich in einer ersten Bilanz zufrieden mit dem Verlauf. Etliche Ladengeschäfte in der Innenstadt luden zum Schauen, Informieren und Einkaufen ein.

Ein neues sportliches Angebot vor der Stadthalle

Auf ihrem Weg durch die Innenstadt wurden die Besucher nicht nur durch die gastronomischen Angebote gelotst, sondern auch durch zahlreiche Lichtinstallationen, Kleinkunst und Livemusik unterschiedlichster Stilrichtungen: Die Musiker machten kleine Nischen ebenso wie große Plätze zu Orten, an denen Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene verweilten. Für die Jugend und die Sportlichen hatte der örtliche Tennisclub vor der Stadthalle zudem zwei Spielfelder aufgebaut.