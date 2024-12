Bauernprotest in Böblingen vor Gericht: Polizist mit dem Schlepper weggedrückt

CDU Wie Friedrich Merz nach dem Prinzip Angela Merkel arbeitet

Friedrich Merz hat Angela Merkel in ihrer Zeit als Kanzlerin hart kritisiert. Wer auf sein Wahlprogramm schaut, sieht aber: Merz orientiert sich am Prinzip Merkel. Das kann in diesen Zeiten nicht mehr funktionieren, kommentiert unser Korrespondent Tobias Peter.