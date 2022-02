1 Die Vielfalt des künstlerischen Schaffens von Gerhard Tagwerker zeigt sich in seinem Atelier in Echterdingen. Foto: Ines Rudel

Mit 90 Jahren ist der Bildhauer Gerhard Tagwerker noch immer aktiv. In seinem Atelier in Echterdingen arbeitet er mit Holz und Keramik. Die Stadt widmet ihm eine Retrospektive.















Leinfelden-Echterdingen - Eine steinerne Mutter Gottes mit dem Jesuskind steht in Gerhard Tagwerkers Garten. Durch das Fenster seines Ateliers in der Obergasse in Echterdingen blickt der Künstler auf die Heiligenfigur. „Fromm im klassischen Sinn bin ich nicht“, sagt der Künstler, der im deutschen Südwesten, aber auch in Frankreich, Österreich und Holland mehr als 100 Kirchen ausgestattet und gestaltet hat. Dennoch lebt der gebürtige Österreicher für die christlichen Werte, die seinen Alltag prägen. Am 19. Februar feiert der Künstler seinen 90. Geburtstag.