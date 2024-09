Gerhard Proß trifft Papst Franziskus und Patriarch Bartholomäus: Ein Esslinger sagt „Grüß Gott“ zum Papst

1 Gerhard Proß aus Esslingen traf in Rom Papst Franziskus. Foto: Divisione Foto/Mario Tomassetti

In seinem Kalender waren zwei Termine mit dickem Rotstift markiert: Gerhard Proß aus Esslingen hat Papst Franziskus und den griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomäus getroffen. Die Audienzen mit den Kirchenmännern verliefen ganz unterschiedlich.











Vielleicht steht jetzt ja ein „echter Proß“ im päpstlichen Bücherregal. Denn Gerhard Proß, lange Jahre Leitender Referent des CVJM Esslingen, hat Papst Franziskus während einer Audienz in Rom ein selbst verfasstes Buch überreicht: „Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob er es auch gelesen hat“, scherzt der Protestant mit einem Augenzwinkern. Eine Woche zuvor hatte er Bartholomäus I., den griechisch-orthodoxen Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, in Istanbul getroffen. Denn Gerhard Proß setzt sich als Mitglied des Netzwerks „Miteinander für Europa“ für einen gemeinsamen Termin und ein gemeinsames Feiern des Osterfestes der christlichen Kirchen in Ost und West trotz unterschiedlicher Kalender ein.