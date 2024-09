Geplante Kapitalerhöhung: Milliarden für die EnBW – Kretschmann hebt den Daumen

1 Macht sich für die EnBW-Kapitalerhöhung stark: Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Energiewende macht massive Investitionen für die EnBW nötig. Ministerpräsident Kretschmann hebt den Daumen für eine milliardenschwere Finanzspritze.











Link kopiert

Baden-Württembergs Landesregierung unterstützt die Pläne für eine milliardenschwere Kapitalerhöhung des Energieversorgers EnBW. „Diese Finanzspritze ist eine richtige Maßnahme“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Für den Ausbau seines Investitionsprogramms will sich der Karlsruher Konzern von seinen beiden Großaktionären insgesamt drei Milliarden Euro holen. Das Geld müssten die Landesgesellschaft Neckarpri, die die Aktien des Landes hält, und der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke aufbringen.