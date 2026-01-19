1 Demonstranten gegen den Standort der Forensik im Gespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: Iris Frey

Die „Initiative Deutsche & Migranten-Community Bad Cannstatt“ protestiert vor dem Kursaal gegen die geplante Forensik und der Ministerpräsidenten sucht das Gespräch.











Bei der geplanten Forensik im früheren Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Rande einer Wahlveranstaltung: „Das Gebäude wird nur genutzt, wenn es funktioniert. Es wäre ein Unsinn, wenn wir es in ein Gebäude machen, das nicht geeignet ist.“ Das Land brauche zwar dringend solche Einrichtungen, doch er wolle Alternativen prüfen. Das Argument der Gegner, dass es mitten im Wohngebiet sei, könne er nachvollziehen.