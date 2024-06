Geplante Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern-Scharnhausen: Schwierige Standortdiskussion

Geplante Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern-Scharnhausen

Die Anwohner wollen keine Flüchtlingsunterkunft auf der Spielwiese am Drosselweg. Die Stadt sieht keine Alternative. Bürger können bis 18. Juli Anregungen einbringen.











Drei Gebäude sollen auf der grünen Wiese in Ostfildern-Scharnhausen entstehen, die als Puffer zwischen dem Gewerbegebiet Wittumäcker und dem gegenüberliegenden Wohngebiet ein beliebter Aufenthaltsort ist und die vor allem Kindern als Spielplatz dient. Der untere Teil ist eine gerade Fläche für einen Bolzplatz, Richtung Plieninger Straße sorgen ein großer Walnussbaum und kleinere Obstbäume für Streuobstwiesenflair. Um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in das Bebauungsplanverfahren „Wittumäcker/Drosselweg“ einzubinden, fand im evangelischen Gemeindehaus in Scharnhausen eine Informationsveranstaltung zum geplanten Bau der drei Gebäude für 100 Flüchtlinge statt. Oberbürgermeister Christof Bolay erläuterte den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die Unterbringungsverpflichtung gegenüber dem Landkreis und zeigte Verständnis für die Bedenken der betroffenen Anwohner. Fakt ist aber: 2024 muss Ostfildern 243 Personen aufnehmen – und es werden nicht weniger. Konkrete Zahlen für die Zukunft lassen sich nicht benennen.