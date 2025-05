Geparktes Auto verschrottet: Mercedes-Besitzer verklagt Stadt Sindelfingen

1 Andreas Webers Mercedes SL 280, wie er ihn erwarb. Foto: privat

Im September 2024 wird der 25 Jahre alte Mercedes von Andreas Weber in Sindelfingen abgeschleppt, im Januar sogar verschrottet. Ist die Stadt zu weit gegangen?











„Fassungslos und wie im falschen Film“ – das sind die ersten Gedanken von Andreas Weber gewesen, als er im April von der Verschrottung seines Autos hörte. Weber ist der Besitzer des Mercedes SL 280, der im September 2024 in der Talstraße in Maichingen durch die Stadt Sindelfingen abgeschleppt und nach einem vier Monate währendem Hin und Her verschrottet wurde (wir berichteten). Die Verschrottung seines 25 Jahre alten Fahrzeugs, das bei Automobilkennern eine Rarität ist, will Weber nicht auf sich sitzen lassen. Er kündigt an, die Stadt auf Schadensersatz zu verklagen.