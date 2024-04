Genusstage in Esslingen: Zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Wein

1 Die Wein-Lounge 2023 wurde sehr gut besucht. Sie und viele andere Weinveranstaltungen wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Foto: Roberto Bulgrin

Im Herbst ist wieder die Weinlounge auf dem Hafenmarkt geplant. Der Veranstalter Meandmywine lädt aber schon Ende April zu einem weiteren Event ein. Außerdem warten noch viele andere Veranstaltungen auf Weinliebhaber in Esslingen.











Esslingen pflegt viele Traditionen. Eine davon ist die als Weinstadt. Übernächstes Wochenende, am Samstag, 27. April, von 16 Uhr an wird es in Esslingen eine neue Veranstaltung zum Thema geben. In den historischen Räumlichkeiten des Salemer Pfleghofs bieten zahlreiche lokale und überregionale Winzer ihre Weine zur Verkostung an. Veranstalter ist Meandmywine, der im Herbst auch die Weinlounge auf dem Hafenmarkt organisiert, die in diesem Jahr das dritte Mal in Folge stattfinden wird.

„Egal, ob Weinprofi oder Neuling, es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Markus Hägele von Meandmywine. Es gibt ein Essensangebot und alkoholfreie Getränke. Im Anschluss daran steigt ab 22 Uhr am selben Ort eine Party. Im „Cuvée Club“ kann bis 3 Uhr morgens durchgefeiert werden. Musik machen die Tune Brothers. Auch hier werden ausgewählte Wein der teilnehmenden Wengerter ausgeschenkt. Die Karten für die Veranstaltung waren im Vorverkauf ziemlich schnell weg, allerdings gibt es eine Kontingent für die Tages- und Abendkasse.

Besen und Weinwanderung im Mai

Weil die Nachfrage in Esslingen offenkundig groß ist, plant Meandmywine im November ein weiteres Wein-Tasting. Abgesehen von diesem Wein-Tasting und der Weinlounge macht im Mai auch schon wieder ein Esslinger Besen auf. Hahns Most- und Weinbesen öffnet am 22. Mai für mehr als vier Wochen. Das Weingut Bayer öffnet vom 18. bis zum 28. April sein Toskanagärtle.

Am 12. Mai laden die Weingärtner aus Esslingen zum Weinwandertag an der Kelter in Mettingen beziehungsweise an der Frauenkirche in Esslingen ein. Und das Weingut Kusterer, das auch bei dem Wein-Tasting im Pfleghof dabei sein wird, veranstaltet sein Neckarhaldenfest wenige Tage später vom 17. bis zum 19. Mai.