Der Sindelfinger Schlemmermarkt steigt wie im Vorjahr von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag auf dem Marktplatz. Allerdings in diesem Jahr im unteren Teil, damit der samstägliche Wochenmarkt sich Richtung Ziegelstraße ausbreiten kann.

Kühler Freitag Am Freitag um die Mittagszeit herrscht auf dem Schlemmermarkt allerdings freie Platzwahl an den weiß überzogenen Biertischen: Allzu viele Hungrige haben den Weg nicht dorthin gefunden. Bei kühlen Temperaturen um zwölf Grad und dem von vielen Berufstätigen als Brückentag genutzten Freitag muss das allerdings nicht weiter wundern.

Breite Auswahl Amerikanisch angehaucht geht es bei „The Local“ zu, dem 2017 im Sindelfinger Mariott-Hotel gestarteten Lokal: Vom Pastrami-Sandwich mit Bauernbrot, über den Mariott-Burger bis zu den Parmesan-Trüffel-Pommes, die sich ein junger Mann in seiner Mittagspause schmecken lässt. „Schön knusprig und genau das Richtige für zwischendurch“, sagt er. Neu ist in diesem Jahr ein Crêpes-Stand, der für die süße Abrundung nach den deftigen Delikatessen sorgt. Daneben reiht sich die Pizzeria Monte Cassino sowie das Parkrestaurant ein, wo „Wolfis Fischsuppe“ auf der Karte steht.

Stammkunden Erikson-Wirt Peter Kramer steht am Freitagmittag gut gelaunt vor seinem Zelt. Es sei „ein toller Start“ am Vatertag gewesen, der ja zunächst sonnig und warm war und erst zum Abend hin frisch. „Die Stimmung war gut, die Leute wollen raus“, sagt der Hotelier und Gastronom. Er spüre bei den Menschen ein deutliches Bedürfnis, nach den Entbehrungen der Corona-Jahre wieder unters Volk zu gehen, zu festen und zu feiern. An seinem Stand begrüßt er vor allem viele Stammkunden, die ihm seit Jahren die Treue halten. Auf der Karte stehen bei ihm in diesem Jahr „viele Klassiker“, wie er sagt: Allen voran der Fischteller mit halbem Hummer, Sepia und Garnelenspießen. Aber auch Kutteln in Champagner und frische Austern. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Kramer: „Die Aussichten fürs Wochenende sind aber sehr, sehr gut.“ Persönlich freut er sich außerdem, dass der Handwerkermarkt am Wochenende mit dem Schlemmermarkt zeitgleich stattfindet.

Neustart Der Hopfengarten feiert mit dem Stand auf dem Schlemmermarkt eine Art Vorpremiere, befindet sich der Biergarten an der VfL Sportwelt doch derzeit noch im Bau. Nach dem Spatenstich im März ist die Eröffnung ist für das kommende Frühjahr geplant, dann mit insgesamt 700 Plätzen innen und außen. Auf dem Schlemmermarkt hat Wirt Tobias Faude vor allem was für Spargelliebhaber im Angebot: Das Stangengemüse gibt es mit Kräuterflädle, Butterkartoffeln und Sauce Hollandaise. Dazu eine Weinauswahl von Bardolino bis Trollinger.