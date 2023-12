Genug Plätze in Denkendorf: Kein Kind bleibt unbetreut

1 In der Kinderkrippe im Fruchtkasten im Denkendorfer Klosterhof wurde im Oktober 2023 eine zweite Gruppe eröffnet. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gemeinde Denkendorf kann den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen derzeit gut decken. Bei den Krippenplätzen ist sogar noch Luft. Das Landratsamt regt an, Kinder von Nachbargemeinden aufzunehmen.











Ralf Barth macht keinen Hehl daraus: „Ich bin stolz auf die Situation der Kinderbetreuung in Denkendorf“, sagte der Bürgermeister im Gemeinderat. Dort wurde die jährliche Bedarfsplanung für Krippen- und Kindergartenplätze vorgestellt – mit erfreulichen Zahlen: Während bei den Kindern über drei Jahre, die in den neun Kindergärten am Ort betreut werden, im kommenden Kindergartenjahr nach derzeitigem Stand rund 25 Plätze fehlen werden, sind in den Krippen zur Betreuung von Unter-Dreijährigen noch Plätze frei. Damit kann man praktisch jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten.