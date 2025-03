Genossenschaftliches Wohnprojekt in Heidelberg: 35 Menschen kaufen sich ein Haus

1 Einige der Parasol-Mitstreiter vor ihrem Haus in der Heidelberger Südstadt, einem ehemaligen Bürogebäude auf dem Gelände der früheren US-Kaserne. Foto: Parasol GmbH Foto:

Der Plan klingt verwegen: 35 Menschen wollen ein 3000 Quadratmeter großes Gebäude in Heidelberg erwerben und dann selbst verwalten. Kaufpreis plus Renovierungskosten summieren sich auf fast zehn Millionen Euro.











Link kopiert

Die Frühlingssonne scheint auf den Wilhelmsplatz in Heidelberg. Menschen rücken auf Bierbänken zusammen, am Rand eine mobile Kaffeebar und ein paar Imbisswägen. Ein Gitarrist spielt Lieder vom Buena Vista Social Club. Auch Christine Prinz, Birgit Beermann und Joachim Lyschik mischen in Winterjacken auf dem kleinen Kulturmarkt mit. An ihrem Stand stapeln sich Flyer, mit denen sie für die Unterstützung ihres Projekts werben. Seit zwei Jahren sind sie jeden Samstag hier.