Geno-Akademie in Birkach: Mehr als 9000 Euro monatlich – Leerstand kostet Land und Steuerzahler viel Geld

Mehr als 9000 Euro monatlich – Leerstand kostet Land und Steuerzahler viel Geld

1 Foto: Torsten Schöll

Die geplante Sanierung der ehemaligen Geno-Akademie in Birkach verzögert sich seit Jahren. Der leerstehende Komplex kommt das Land teuer zu stehen.











Aufmerksamen Beobachtern dürfte es nicht entgangen sein: Die ehemalige Genossenschaftsakademie (kurz: Geno-Akademie) in Stuttgart-Birkach, die seit langem saniert werden soll, um sie für die Universität Hohenheim nutzbar zu machen, ruht nach wie vor in einem Dornröschenschlaf. Zuletzt hatte das zuständige Wissenschaftsministerium den Start der Bauarbeiten für Herbst vergangenen Jahres angekündigt. Passiert ist indes nichts. Nun heißt es, im Frühjahr solle mit der Baumaßnahme begonnen werden.