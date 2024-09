Generationenwechsel bei der Firma Eventprojects: Bühne frei für einen neuen Chef

1 Friedl Lempp (links) übergibt seinem Nachfolger Lorenz Bühler symbolisch ein Modell eines Bühnenbaus für Modeschauen. Foto: Marion Brucker

In der Coronazeit war die Veranstaltungsbranche besonders hart getroffen. Jetzt sieht sie sich im Aufwind – und Friedl Lempp übergibt sein Esslinger Unternehmen Eventprojects an seinen früheren Auszubildenden Lorenz Bühler.











Link kopiert

Die Firma Eventprojects hat sich in einer Nische mit Veranstaltungszelten, -bühnen und -technik etabliert. Friedl Lempp ist es nun gelungen, nach schweren Zeiten einen Nachfolger zu finden. Sein ehemaliger Auszubildender Lorenz Bühler hat die Firma übernommen. Er will den Spezialanbieter auf ein weiteres Standbein stellen und künftig auch bei Sportveranstaltungen von Fernsehsendern mitmischen. Ein Angebot für eine Sportveranstaltung an einen öffentlich-rechtlichen Sender hat Bühler gerade abgeschickt. Es ist das erste dieser Art. Bügler möchte sich auf Sicht als Anbieter für Fernsehproduktionen etablieren, um weitere Daueraufträge zu erhalten. „Das geht natürlich nicht, wenn du ein halbes Jahr auf dem Markt bist, sondern nur, wenn man einen Namen in der Branche hat“, sagt Friedl Lempp, Firmengründer und bisheriger Geschäftsführer. Er hat das Unternehmen in den vergangenen gut 25 Jahren vom Zeltverleih hin zum Spezialisten im Bühnenbau entwickelt, wie es mit diesem breiten Spektrum im süddeutschen Raum seines Erachtens nach keinen weiteren gibt.

Zu Coronazeiten Zelte für Teststationen vermietet

So habe er beispielsweise in der Schleyerhalle in Stuttgart die Bühne so umgebaut, dass Peter Maffays Wunsch, bei einem Auftritt unter der Bühne hindurch ins Publikum gehen zu können, erfüllt werden konnte. Lempp weist auf Podeste, die er in einer Halle in der Fritz-Müller-Straße in Esslingen gelagert hat. Es sind Spezialanfertigungen. Das sei eine der Stärken der Firma, technische Lösungen im Bühnenbau zu entwickeln. Rund 70 Prozent des Umsatzes entfalle darauf, 20 Prozent auf Überdachungen und zehn Prozent auf Zelte. Die Zielgruppe sind Industrieagenturen, Städte und Privatkunden. 600 Veranstaltungen stemmt die Firma im Jahr – wieder, nachdem diese während der Coronazeit 2020 und 2021 auf null zurückgegangen waren. „Ohne die Hilfen vom Staat hätten wir nicht überlebt “, sagt Lempp. Er habe alle Mitarbeiter – es waren damals sechs – zu 100 Prozent weiterbezahlt und Zelte für Tests vermietet, um sich über Wasser zu halten. Vor Corona habe er 750 Veranstaltungen jährlich ausgerichtet, darunter in der Porschearena, der Schleyerhalle und der Ludwigsburger MHP-Arena.

Auch im Messebau ist das Unternehmen bundesweit aktiv. Vor zehn Jahren ist die Abteilung Theaterbau dazu gekommen. Er habe kleine Theater wie die Theaterspinnerei in Frickenhausen, das Zimmertheater und den Löwen in Tübingen sowie das Wilhelmatheater bei komplizierten Ausstattungen unterstützt, sagt Lempp. Doch nicht nur dort wechselten die Ansprechpartner, sondern auch in den Abteilungen der Industrieunternehmen. Und das neue Personal google dann einfach nach einem Anbieter. Das habe er immer wieder festgestellt, sagt Bühler. „Viele Anfragen landen woanders, und die leihen sich dann bei uns das Material aus“, sagt er.

Die Söhne wollten die Firma nicht übernehmen

Deshalb ist eines seiner Ziele, auf der Homepage das Portfolio komplett zu präsentieren, um neue Kunden zu gewinnen. Außerdem will er alles grüner machen, kein Papier mehr für Angebote verwenden, alles digitalisiert erledigen. Darüber hinaus will er den Mitarbeitern – derzeit vier – mehr Verantwortung übertragen und sie entsprechend fortbilden, erklärt Bühler, der 2022 zu seinem Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt ist. Er sei immer in Kontakt mit Friedl Lempp geblieben, dessen erster Azubi er gewesen war. Schon damals habe er gehofft, dass sich irgendwann einmal eine Möglichkeit ergebe, in die Firma einzusteigen.

Nach den Coronajahren mit ihren vielen Beschränkungen, die für Lempp „eine schlimme Zeit mit vielen schlaflosen Nächten gewesen war‘“, sei für ihn nun der Zeitpunkt gekommen gewesen, die Firma in jüngere Hände zu legen. Keiner seiner beiden Söhne habe das Unternehmen jedoch fortführen wollen. Mit der Rückkehr von Bühler hätte dieser die Chance gehabt, besser einzuschätzen, wohin die Firma künftig steuern soll und Lempp habe sich Schritt für Schritt von seinem Lebenswerk lösen können.

Und trotz allem ist noch jemand von der Familie mit im Betrieb. Sein 25-Jähriger Sohn Nico arbeitet bei Bühler. Er schiebt Podeste auf Rollen in einen Transporter. Es ist eines der Systeme, die sein Vater entwickelt hat, um die körperlich schwere Arbeit zu erleichtern.

Generationenwechsel

Gründer

Friedl Lempp, Jahrgang 1957, ist gelernter Vulkaniseur und hat als Bankkaufmann gearbeitet, bevor er mit Anfang 20 die von seinem Großvater 1932 gegründete Firma Hering, die sich als Reifenhering einen Namen machte, von seinen Eltern in Esslingen übernommen hat. 1990 kaufte er für Werbezwecke ein Partyzelt. Gelegentlich vermietete er das Zelt und baute sich so ein zweites Standbein auf, das er permanent weiterentwickelte. Schließlich verkaufte er 2001 das Reifengeschäft an seine Mitarbeiter und gründete die Firma Eventprojects.

Nachfolger

Lorenz Bühler, geboren 1985, wuchs in Nürtingen auf und machte bei Friedl Lempp eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Von 2012 bis 2015 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen und arbeitete dann bei einem japanischen Automobilzulieferer in Esslingen im Vertrieb. Danach kehrte er zu seinem Ausbilder Friedl Lempp als Geschäftsführer zurück.