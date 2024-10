Generationenprojekt in Kirchheim/Teck: Grundschüler schreiben Pflegeheimbewohnern

Generationenprojekt in Kirchheim/Teck

1 Hannah Rauch, eine der beiden Initiatorinnen des Generationenprojektes, mit einigen Briefen von Grundschülern und dem Info-Plakat der Aktion. Foto: Elke Hauptmann

Brieffreundschaften im digitalen Zeitalter hören sich im ersten Moment vielleicht etwas veraltet an. Dass es sie gibt, zeigt ein besonderes Projekt im Kreis Esslingen.











Eigentlich, erzählt Hannah Rauch, geht alles auf einen Luftballon zurück, den sie als Kind im Garten der Familie fand. Daran war an einer Schnur ein Kärtchen befestigt. „Von einer Bewohnerin eines Pflegeheims in Kirchheim.“ Sie antwortete der Frau, daraufhin gingen ein paar Briefe hin und her. „Ich fand das richtig toll, der Austausch mit der älteren Dame hat mich bereichert.“ Daran erinnerte sich die inzwischen 18-Jährige, als das Esslinger Landratsamt im Herbst vergangenen Jahres bei der Jugendkonferenz ein Förderprogramm vorstellte, mit dem Projekte von und mit Jugendlichen finanziell unterstützt werden.