1 Am Montag soll ein Megastreik über die Bühne gehen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für Montag zu einem Megastreik aufgerufen. Das werden auch die Esslinger spüren.















Link kopiert

Der bundesweiten Generalstreik am Montag hat auch „massive Auswirkungen“ auf das gesellschaftliche Leben in Esslingen. „Der städtische Busverkehr steht still“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Esslingen. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung steht der gesamte städtische Busverkehr mit all seinen Linien still. Es werden „keine SVE-Busse ausrücken“. Zudem würden so genannte temporäre Verkehrsleistungen bestreikt. Heißt: Am Montag werde es keine vereinzelten Schulbusleistungen geben. Die Stadt empfiehlt den Eltern und Schülern, sich entsprechend zu organisieren oder auf Busse des Regionalverkehrs auszuweichen. Diese Linien fahren und werden offenbar nicht bestreikt: 106, 114 119, 120, 122, 130, 131 und 140 sowie der X20. Der Streik hat auch Auswirkungen auf die Stadtverwaltung. So wird der städtische Bauhof bestreikt. Straßen, Wege und Plätze werden nicht gesäubert, Papierkörbe im Stadtgebiet „voraussichtlich“ nicht geleert. Das Bürgeramt und der Bürgerservice Einwanderung sind den Informationen zufolge nicht betroffen. Auch Kindertagesstätten und Kindergärten werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestreikt.