1 Meisterlich bleibt der GMD auch weiterhin in Stuttgart Foto: Staatsoper/Fanny Gaul

Der Chefdirigent des Württembergischen Staatsorchesters hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Intendant und Chor freuen sich, dass der Generalmusikdirektor weitere Jahre in der Landeshauptstadt bleibt.















Link kopiert

Seit der Spielzeit 2018/19 ist Cornelius Meister Generalmusikdirektor der Württembergischen Staatstheater. Hier dirigierte er bisher unter anderem Neuproduktionen von Richard Wagners „Lohengrin“ und Hans Werner Henzes „Der Prinz von Homburg“, die auch auf DVD erschienen sind, sowie viele weitere Produktionen. Zuletzt leitete er die ersten beiden Teile des neuen Stuttgarter Rings des Nibelungen, der jetzt mit der Premiere der Neueinstudierung von „Siegfried“ fortgesetzt wird.

Unterschrift erfolgte am Freitag

Das Staatsorchester Stuttgart positionierte Meister, der am Freitag einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieb, seit seinem Amtsantritt verstärkt auch als Konzertorchester. Gemeinsam mit Mitgliedern der Staatsoper und des Staatsorchesters ist Cornelius Meister zudem kammermusikalisch und als Liedbegleiter aktiv. Seit 2018 entstanden zahlreiche neue Formate. 2020 wurde das Staatsorchester von der Deutschen Orchesterstiftung mit dem Sonderpreis „Innovation“ ausgezeichnet. Neben seinem musikalischen Engagement zieht Cornelius Meister auch immer wieder öffentlich Position zu gesellschaftlichen und sozialen Themen. Während der Corona-Lockdowns 2020 wandte sich der Dirigent mit einem offenen Brief zur Bedeutung von Kultur an die Öffentlichkeit und engagierte sich als Pianist bei den international beachteten 1:1 Concerts. Zu Beginn des Ukraine-Krieges trat Cornelius Meister im Rahmen eines Benefizkonzerts im baden-württembergischen Landtag auf, wo er in einer Rede den vom Krieg betroffenen Menschen seine Solidarität ausdrückte.

Intendant voll des Lobes

Viktor Schoner, der Intendant der Staatsoper Stuttgart sagte: „Ich bin sehr froh, dass sich Cornelius Meister parallel zu seinem internationalen Erfolg in Wien, Bayreuth, New York und so vielen anderen Städten entschieden hat, sich an Stuttgart zu binden. Die intensive gemeinsame Arbeit seit 2018, die durch eine qualitative Aufwertung des sogenannten Kernrepertoires für die Staatsoper und des Staatsorchesters gekennzeichnet war, werden wir in diesem Sinne fortsetzen. Der Vorstand des Staatsorchesters Stuttgart ließ mitteilen: „Cornelius Meister gelingt es gemeinsam mit dem Staatsorchester immer wieder, künstlerische Höhepunkte zu setzen. Das Orchester blickt freudig und erwartungsvoll auf die Fortsetzung der gemeinsamen musikalischen Arbeit.“