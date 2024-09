Genehmigung verlängert: Golfspielen in Ohmden auch künftig möglich

Golfspielen in Ohmden auch künftig möglich

1 Der Weg ist geebnet für weitere Abschläge auf dem Golfplatz in Ohmden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Der Vertrag für das Gelände im Kreis Esslingen läuft zum Jahresende aus. Der Planungsausschuss des Regionalverbandes Stuttgart hat dem Antrag des Golfclubs Teck auf Verlängerung zugestimmt. Doch es ist wieder nur ein Spiel auf Zeit.











Link kopiert

Die rund 700 Mitglieder des Golfclubs Teck können aufatmen: Ihre Sportanlage in Ohmden hat eine Zukunft. Der Planungsausschuss des Regionalverbandes hat in seiner jüngsten Sitzung der beantragten Verlängerung der Genehmigung um weitere 25 Jahre zugestimmt. Damit können jetzt über 2024 hinaus Trainingsstunden und Turniere auf den Spielbahnen am Fuß der Schwäbischen Alb geplant werden.