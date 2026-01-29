Pfaffensteigtunnel: Tunnelbau beginnt im Februar – Anwohner wollen Antworten von der Bahn

Die Arbeiten an dem elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnel können beginnen. Die Liste Engagierter Bürger hat einen Fragenkatalog an die Stadt gesendet. Welche Fragen gibt es?
Spätestens jetzt ist es amtlich: Der Pfaffensteigtunnel darf gebaut werden. Das Eisenbahnbundesamt hat dazu jetzt den Planungsfeststellungsbeschluss erlassen, das ist de facto die Baugenehmigung für den elf Kilometer langen Tunnel. Wenn der Plan eingehalten wird, dann beginnen die ersten Arbeiten dazu bereits jetzt im Februar. Bis 2032 soll der Tunnel fertiggestellt sein.