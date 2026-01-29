Pfaffensteigtunnel: Tunnelbau beginnt im Februar – Anwohner wollen Antworten von der Bahn
1
Auf dem rechten Gleis geht es künftig in den Pfaffensteigtunnel. Foto: Christian Milankovic

Die Arbeiten an dem elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnel können beginnen. Die Liste Engagierter Bürger hat einen Fragenkatalog an die Stadt gesendet. Welche Fragen gibt es?

Spätestens jetzt ist es amtlich: Der Pfaffensteigtunnel darf gebaut werden. Das Eisenbahnbundesamt hat dazu jetzt den Planungsfeststellungsbeschluss erlassen, das ist de facto die Baugenehmigung für den elf Kilometer langen Tunnel. Wenn der Plan eingehalten wird, dann beginnen die ersten Arbeiten dazu bereits jetzt im Februar. Bis 2032 soll der Tunnel fertiggestellt sein.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.