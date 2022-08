1 Die Moderatorin Andrea Kiewel sagte erst, sie müsse gendern. Dann, sie wolle unbedingt. Foto: dpa/Hannes P. Albert

Im „ZDF-Fernsehgarten" ist gegendert worden. Und was dort die Regel wird, gehört von da an fest zu Deutschland.















Alarm am Fliesentisch: Im „ZDF-Fernsehgarten“ wird gegendert. Aber die Moderatorin Andrea Kiewel hat nicht nur mit deutlicher Pause in der Wortmitte von einer „Singer- und Songwriter:innen“-Szene gesprochen, sie hat nachgeschoben: „Nicht das Gesicht verziehen: Ich muss!“ Die Aufregungsnetzwerke glühen. Empfindliche meinen zu spüren, dass ihnen derbe Hände Zügel an die Zunge legen wollen, dass die Fremdlenkung der Sprache beginnt.