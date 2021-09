1 Schüler und Eltern der Esslinger Gemeinschaftsschule feiern die Einschulung in die gymnasiale Oberstufe. Foto: /Peter Stotz

Mit diesem Schuljahr startet die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule in Esslingen mit 34 Schülern. „Eine wertvolle Ergänzung für die kommunalen Schullandschaften in Baden-Württemberg“, sagt OB Zieger zu diesem Auftakt.

Esslingen - Zwar gab es kein aufgeregtes Kindergeschnatter, auch die Eltern tuschelten nicht, und statt raschelnder Schultüten klangen die Sektgläser. Doch ansonsten ging am Freitagabend eine veritable Einschulungsfeier über die Bühne der Alten Aula in Esslingen. Mit dem neuen Schuljahr startete die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule (GMS) in Esslingen: Die ersten beiden Klassen mit insgesamt 34 Schülern traten den Weg in Richtung Abitur an. „Wir haben die Gemeinschaftsschule aufgebaut und gestaltet und dabei rundum nur positive Erfahrungen gemacht. Und wir haben uns immer gewünscht, dass wir einen guten Abschluss für die Schüler auf allen Niveaus anbieten können“, sagte Kathrin Höss, Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Innenstadt Esslingen, beim offiziellen Start der gymnasialen Oberstufe an der Schule.