1 Was tun, wenn das Geld nicht mehr reicht? Die Corona-Krise hat die Schwächsten oft unverschuldet in Nöte gestürzt. Foto: dpa

Die Corona-Pandemie hat das Leben so ziemlich jedes Menschen auf den Kopf gestellt. Besonders hart sind diejenigen betroffen, die schon bisher mit jedem Cent rechnen mussten. Um ihnen beizustehen, hat der Verein „Gemeinsam helfen“, der seit 55 Jahren die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung organisiert, die Spendenaktion „Gemeinsam helfen in Zeiten von Corona“ ins Leben gerufen.

Kreis Esslingen - Kein Tag vergeht, an dem uns nicht immer neue Meldungen zur Corona-Pandemie erreichen. Wir hören die neuesten Infektionszahlen, blicken fassungslos in andere Länder, die sich mit der Bewältigung der Pandemie noch schwerer tun, diskutieren über Einschränkungen und deren Lockerung und versuchen, unseren Alltag im Homeoffice, am Arbeitsplatz oder ganz privat zu bewältigen. Und über allem steht die Hoffnung, dass wir die Krise so unbeschadet wie nur möglich überstehen und uns eine bisschen Normalität bewahren. Corona ist für jeden ein Ausnahmezustand, doch es gibt Menschen, die ganz besonders unter der Pandemie leiden und die durch Corona unverschuldet in Not geraten sind: Menschen, die durch Kurzarbeit oder den Verlust ihres Aushilfsjobs noch weniger als sonst im Geldbeutel haben, aber auch Freiberufler, die keine Aufträge mehr bekommen. Weil in diesen Zeiten rasche Hilfe nötiger denn je ist, hat sich der Verein „Gemeinsam helfen“, der seit 55 Jahren die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung organisiert, zu einer Sonderaktion entschlossen. „Gemeinsam helfen in Zeiten von Corona“ lautet das Motto. Und jeder kann auf seine Weise und mit seinen Möglichkeiten helfen, anderen ein wenig Hoffnung und Beistand in schwierigen Zeiten zu bringen.