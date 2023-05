Liebevolle Kultur für alle in Stuttgarts Herz

Gemeinsam Feiern in der Adenauer-Straße

17 Beim Nachbarschaftsfest genossen am Sonntag die Besucher hier im Haus der Geschichte die Ausstellung und entspannten erfreut in den Schaukeln. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Kultureinrichtungen an der Konrad-Adenauer-Straße haben zusammen gefeiert. Unter dem Motto „Liebe Nachbarschaft“ lockte ein buntes Programm für Groß und Klein.















Auch wer keine Ahnung hatte, unter welchem Motto der Tag der Kultureinrichtungen in Stuttgart steht, bekam beim Besuch des Stuttgarter Opernhaus zum Liedkonzert um 11 Uhr sofort eine Ahnung davon, welches gemeinsame Thema sich die Kultureinrichtungen an der Konrad-Adenauer-Straße ausgesucht haben, um am Internationalen Museumstag gemeinsam ihre Pforten zu öffnen.