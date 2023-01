1 Daniela Mammoser ist bereit für eine Lieferung. Hinten: der WEK-Chef Volker Ditzinger und Doris Hintz, die Leiterin von Um’s Eck.Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Neue Technik ermöglicht auch neue Wege der Inklusion. Das zeigen die Werkstätten Esslingen-Kirchheim durch den Einsatz eines neuen Navigationssystems für Menschen mit Behinderung.















Link kopiert

Wer die Wahl hat, hat die Qual. So ergeht es vielen Menschen bei der Berufsentscheidung. Man probiert etliches aus, bis man etwas gefunden hat, das einem Spaß macht und für das man im besten Fall auch etwas Talent mitbringt. Für Menschen mit Behinderung sieht die Welt anders aus. Auf dem ersten Arbeitsmarkt sind die Einstiegschancen je nach Art und Grad der Behinderung schwierig bis teilweise unmöglich. Das wollen die Werkstätten Esslingen-Kirchheim (WEK) in Zusammenarbeit mit der Wernauer Firma Arbeg, die Menschen mit Behinderung beschäftigt, ändern: Seit Anfang Januar betreiben sie einen neuen Online-Shop und einen Lieferdienst.

Die Gelegenheit, Neues zu erlernen

Sowohl Arbeg als auch die WEK bieten als gemeinnützige Unternehmen Menschen, die unterschiedliche Handicaps haben, eine Kombination von Beschäftigung und sozialer Betreuung an. „Es geht darum, eine Situation zu schaffen, in der sich auch Menschen mit Behinderung einen Job aussuchen können“, sagt Volker Ditzinger, der sowohl von der WEK als auch von Arbeg Geschäftsführer ist.

Mit den neuen Angeboten haben die WEK ihr ohnehin breites Berufsfeld ausgebaut. Bisher war inklusives Arbeiten etwa in dem Lebensmittelladen Um’s Eck in Plochingen, in drei Cafés in Esslingen, Kirchheim und Plochingen, in dem Maultaschen-Lädle in Deizisau und einer Schreinerei in Esslingen möglich. „Man muss den Menschen auch die Gelegenheit geben, eine Fähigkeit zu erlernen“, sagt Ditzinger. Daher brauche man den Raum, sich auszuprobieren und zu schauen, wo die Stärken einer Person liegen. „Die Kür ist natürlich die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt, was aber leider nicht immer möglich ist.“

Was ist Inkluserv?

Mit dem Lieferdienst kam jetzt ein spannendes Aufgabenfeld hinzu. Das Besondere: Die Fahrer mit Behinderung arbeiten eigenständig außerhalb des unmittelbaren Betreuungsbereichs der Werkstatt. Dazu gehört nicht nur die Lieferung, sondern auch der Kundenkontakt. Mithilfe eines E-Lastenrads und eines Autos können bislang die Gebiete Plochingen, Altbach, Deizisau, Reichenbach und Wernau beliefert werden.

Möglich macht das eigenständige Arbeiten das Navigationssystem „Inkluserv“, das vom Fraunhofer-Institut entwickelt und speziell für diese Aufgabe programmiert wurde. „Es ist quasi ein Navi in simpler Sprache“, erklärt der WEK-Geschäftsführer. Die E-Bike-Routen würden automatisch fahrradgerecht geplant und seien auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst. „Größere Straßen und starke Anstiege werden umfahren. Und ganz wichtig: Es hat einen Notfallbutton, falls der Fahrer in eine Situation gerät, in der er nicht mehr weiterweiß.“ Drückt die Fahrerin oder der Fahrer den Knopf, werde ein Notfallkontakt angerufen, mit dem sie sprechen können, bis Hilfe an den Standort gelangt.

Neue Wege, neue Kunden

Vorab galt es natürlich zu testen, wer von den Beschäftigten überhaupt Botenfahrten übernehmen kann. „Für die Lieferungen mit dem Auto brauchen wir auch Menschen mit Behinderung, die einen Führerschein haben. Die gibt es natürlich auch“, sagt Ditzinger. Das Spektrum der Einschränkungen der WEK-Mitarbeiter sei ein weites: „Es reicht von taub über geistige Behinderungen in unterschiedlichsten Ausprägungen bis zu diversen Formen von körperlichen Behinderungen.“ Vor dem Start des Lieferdienstes ging es auf den Verkehrsübungsplatz, um die Verkehrssicherheit zu trainieren. In Rollenspielen wurde auch der Kundenkontakt geübt. Das Wichtigste sei, den Menschen Zeit zu geben, um sich an die neuen Arbeitsabläufe zu gewöhnen.

In dem neuen Online-Shop sieht der Geschäftsführer einen wichtiger Schritt in die Zukunft der Werkstätten, um auch neue Kundenkreise zu erreichen. „Letzten Endes sind wir darauf angewiesen, unsere Produkte auch zu verkaufen“, sagt Ditzinger. Dabei sei es wichtig, kreativ zu sein. Der Shop bietet etwa einen Tortengenerator: Aus 150 Bausteinen kann man sich eine Wunschtorte zusammenstellen. Die Preisspanne reicht von knapp 50 bis zu mehreren Hundert Euro.

Auch vegane Torten

Auch aktuelle Trends würden berücksichtigt, weswegen schmackhafte vegane Torten und Kuchen in das Programm der Konditorei des inklusiven Cafés Morlock in Plochingen aufgenommen wurden. „Wir sind noch an der Feinabstimmung“, verrät die Konditorin und Leiterin des Cafés Katja Becker. An die Verarbeitung der ungewohnten Zutaten müsse man sich erst gewöhnen und den Rezepten noch den letzten Schliff geben.

Bislang sei die Lieferung der Torten allerdings noch nicht möglich. Das liege jedoch nur daran, dass ein bereits bestelltes Kühlfahrzeug noch nicht erhältlich sei – Lieferschwierigkeiten. Im Februar soll dann aber auch das möglich sein. „Wir sind gerade noch in der Testphase“, erläutert Volker Ditzinger. Und er kündigt an: „Sobald die Arbeitsabläufe eingeübt sind, wollen wir das Liefergebiet weiter ausdehnen.“

Alles über die gemeinnützigen Werkstätten

WEK

Die Werkstätten Esslingen-Kirchheim wurden 1984 gegründet. Als anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung unterstützt das gemeinnützige Unternehmen rund 400 Menschen an den Standorten Esslingen, Kirchheim/Teck, Ostfildern-Nellingen und in mehreren Außenarbeitsgruppen. Die Aufgabe der ungefähr 100 Angestellten aus den Bereichen Verwaltung, Arbeitserziehung, Psychologie, Sozialpädagogik und dem Pflegebereich ist es, den Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das Arbeitsangebot umfasst beispielsweise auch die Fertigung von Silberschmuck und Holzspielwaren.

Arbeg

Im Jahr 2017 übernahm die WEK gGmbH als neuer Gesellschafter die Arbeg gGmbH. Aus der Arbeg gGmbH wurden die beiden Firmen Arbeg Inklusion, als reiner Inklusionsbetrieb mit 60 Arbeitsplätzen, und die Arbeg Care gGmbH als Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Mehr Informationen über die Arbeit von WEK und Arbeg gibt es auf deren Internetseiten www.w-e-k.de und www.care.arbeg.net

Besonderes Esslingen

Das vielfältige Angebot des neuen Online-Shops und die Lieferbedingungen gibt es auf der Webseite www.besonderes-esslingen.de