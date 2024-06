Gemeinderatswahlen im Kreis Esslingen: Die Analyse zeigt: Die Personen zählen

1 Wer künftig auf den Stühlen in den Rathäusern im Kreis Esslingen Platz nehmen wird, ist geklärt – jetzt müssen sich die neuen politischen Verhältnisse sortieren. Das Foto zeigt den Ratssaal in Altbach. Foto:

Für die Stadt- und Gemeinderäte im Kreis Esslingen sind viele bekannte und einige neue Gesichter gewählt worden. Die große Politik spielte dabei keine Rolle.











Es ist keine Sensation und schon gar kein neuer Trend, dass bei Wahlen auf den unteren kommunalen Ebenen – obwohl die meisten Probleme genau dort ausgebadet werden müssen – die große Politik nur eine Nebenrolle spielt. Abgestimmt wird in aller Regel nach den auf den Listen stehenden Personen und nicht nach deren Parteizugehörigkeit. Dass sich bundes- oder europapolitische Tendenzen im Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger niederschlagen, das hat sich auch am vergangenen Sonntag gezeigt, nimmt in aller Regel ab, je kleiner die Orte werden. Ein paar Auffälligkeiten gab es dennoch.