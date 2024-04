Gemeinderatswahl in Plochingen: Ausschuss muss zweimal beschließen

1 Vor der Wahl und der konstituierenden Sitzung des jetzigen Plochinger Gemeinderats (unser Bild) gab es keine großen Irritationen. Foto: Tom Weller/Archiv

Sitzungen von Wahlausschüssen sind für gewöhnlich eine Formsache. In Plochingen musste der Gemeindewahlausschuss innerhalb von acht Tagen allerdings gleich zweimal tagen. Der Grund: Der derzeitige Einzelstadtrat Klaus Hink hatte, als Vertrauensmann der Plochinger Bürgerliste, den Ausschuss ersucht zu prüfen, ob die Unabhängige Liste Plochingen (ULP) beim Aufstellen ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl formal-juristische Fehler begangen hat, so dass dem eingereichten Vorschlag in der ersten Wahlausschusssitzung am 3. April nicht hätte zugestimmt werden dürfen.