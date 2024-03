Gemeinderatswahl in Leinfelden-Echterdingen: Bekannter Stadtrat nicht mehr auf Liste der Freien Wähler

1 In Leinfelden-Echterdingen werden die kommunalpolitischen Karten im Vorfeld der Kommunalwahl neu gemischt. Foto: Günther Bergmann

Ein bekannter Name fehlt auf der Kandidatenliste der Freien Wähler Leinfelden-Echterdingen für die kommende Gemeinderatswahl. Um wen geht es? Und wie kam es dazu?











Link kopiert

Parteien und Wählervereinigungen waren die vergangenen Wochen eifrig dabei, ihre Listen für die Kommunalwahlen aufzufüllen. Die Freien Wähler haben bei ihrer Mitgliederversammlung am 7. März die Liste für die Gemeinderatswahl in geheimer Wahl einstimmig beschlossen. Aufmerksamen Beobachtern war aufgefallen, dass der Name eines langjährigen Stadtrats nicht mehr auf dieser Liste steht: Karl Kizele. Warum ist der 72-jährige Landwirt nicht dabei? Jetzt haben sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Eberhard Wächter, und der Vereinsvorsitzende, Gilbert Schick, sich dazu in einer Mitteilung geäußert.