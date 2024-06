Gemeinderatswahl in Filderstadt: Der alte Stimmenkönig ist der neue

Gemeinderatswahl in Filderstadt

Die Freien Wähler haben die Kommunalwahl in Filderstadt auf ganzer Linie gewonnen, andere Parteien wurden abgestraft. Was verschiebt sich im Gemeinderat?











Rund 400 städtische Beschäftigte haben am Montag die Filderstädter Stimmen zur Kommunalwahl ausgezählt, der Wahlausschuss hat am Abend noch minimal korrigiert. Sieger sind die Freien Wähler. Sie haben nicht nur 34,98 Prozent der Stimmen geholt – ein Plus von 5,57 Prozentpunkten gegenüber 2019 –, sie stellen auch den Stimmenkönig: 19 717 Kreuzchen hat Richard Briem bekommen. Der 72-jährige Autohaus-Chef ist damit zum dritten Mal Stimmenkönig. „Fleiß, Einsatz und Engagement werden belohnt“, sagt er. Man habe gute Konzepte und gute Leute auf der Liste gehabt. Zudem, vermutet der Fraktionsvorsitzende Stefan Hermann, hätten die Menschen die Freien Wähler gewählt, gerade weil sie keine Partei sind. Das hat ihnen im Gemeinderat zwei Plätze mehr eingebracht. Elf von 32 sind es nun. Stefan Hermann sagt: „Die Verantwortung wird noch größer.“