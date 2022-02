1 Das Esslinger Stadtticket hat sich bewährt und soll eine Zukunft haben. Foto: Ines Rudel

Esslingen - Die letzte Sitzung des Esslinger Gemeinderats im alten Jahr ging noch kurz vor Weihnachten über die Bühne – nun startet das Ratsgremium wieder durch. Zum ersten Mal in diesem Jahr trifft man sich am Montag, 21. Februar, um 16 Uhr in großer Runde im Neckar Forum. Untätig sind die Ratsmitglieder allerdings auch in den vergangenen Wochen nicht geblieben: In diversen Ausschuss-Sitzungen standen gewichtige Themen wie die Neuordnung des Roser-Areals in der Pliensauvorstadt, der Stand der Digitalisierung im Rathaus oder die Zukunft der Kulturkneipe Vier Peh auf der Tagesordnung. Und auch hinter den Kulissen schrieb die Esslinger Kommunalpolitik zuletzt so manche Schlagzeile. Für die überraschendste sorgten die CDU-Ratsmitglieder Jörn Lingnau und Regina Hemminger mit ihrem spektakulären Wechsel zur FDP, der in der ersten Gemeinderatssitzung dieses Jahres eine Rolle spielen wird.