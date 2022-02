1 Der renaturierte Reichenbach hinter dem Rathaus der Gemeinde Foto: /Karin Ait Atmane

Mobilität, Klimaschutz oder Digitalisierung haben schon seit Jahren einen Stammplatz in der Haushaltsdebatte in Reichenbach. Die Alarmierung im Katastrophenfall und das Krisenmanagement der Gemeinde kamen dieses Mal noch als große Themen hinzu.















Reichenbach - Nachdem sich die LiGA (Liste Grüne Alternative) von den Grünen abgespaltet hat, legen in Reichenbach fünf Gruppierungen ihre Haushaltsreden vor. Wobei diese wie im vergangenen Jahr nicht verlesen, sondern lediglich schriftlich eingereicht wurden, um die Sitzung unter Corona-Bedingungen kurz zu halten. Das übliche Dankeschön an Ehrenamtliche und Engagierte richteten die Fraktionen und Gruppierungen aktuell ganz besonders an „alle, die mithelfen, die Coronapandemie zu meistern“, Nachbarn oder Impfaktionen unterstützen oder in der Pflege tätig sind.