Gemeinderat Reichenbach: Erwin Hees und Matthias Weigert – zwei Urgesteine verlassen das Gremium

1 Erwin Hees (links) und Matthias Weigert. Foto: /Karin Ait Atmane

Erwin Hees (CDU) und Matthias Weigert (Grüne), zwei Reichenbacher Urgesteine konträrer politischer Couleur, haben sich aus dem Rat verabschiedet. Die einstigen Gegner kommen heute sehr gut miteinander aus.











Als 28-Jähriger wurde Erwin Hees 1980 für die CDU in den Gemeinderat gewählt – das war damals ungewöhnlich jung. Aber er hatte sich schon im „vorpolitischen Raum“ betätigt – im Ortsjugendring, in der Jungen Union und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Reichenbacher Vereine (AGRV). Da blieb der Kontakt zur Kommunalpolitik nicht aus, zumal in dieser Zeit über eine Gemeindehalle diskutiert wurde. Der Erlös des ersten Dorffestes, das Hees als AGRV-Vorsitzender organisierte, floss komplett in das Hallenprojekt. Und eines der ersten Themen nach der Wahl in den Gemeinderat war ebenfalls diese Halle, die dann doch – anders als zunächst geplant – eine Sport- und Kulturhalle, aber keine Mehrzweckhalle wurde. Dazu hat Hees von zwei Seiten beigetragen.