1 Foto: Matthias Drißner

Eine bittere Pille für die Unabhängige Liste Plochingen (ULP): Irene Blümlein verkündete im Gemeinderat offiziell ihren Übertritt in die SPD-Fraktion. Damit verliert die ULP ihren Fraktionsstatus.

Plochingen - Die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr begann mit einem Paukenschlag: Die SPD-Fraktion verzeichnet mit Irene Blümlein einen Neuzugang, während die ULP-Fraktion (Unabhängige Liste Plochingen) durch Blümleins Übertritt ihren Fraktionsstatus einbüßt. Was sich am Sonntagabend mit dem Bekanntwerden des Wechsels von Irene Blümlein von der ULP zur SPD-Fraktion abzeichnete, vollzog sich am Dienstag offiziell. Ebenfalls bereits am Sonntagabend teilte Harald Schmidt in einer Pressemitteilung seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender mit und kündigte die Auflösung der ULP-Fraktion an. Denn mit inzwischen nur noch zwei Mitgliedern erreicht die ULP keine Fraktionsgröße mehr.