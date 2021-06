1 So warben Jugendliche in Stuttgart für den Jugendrat – seit 1995 vertritt er die Interessen junger Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt gegenüber dem Gemeinderat, den Bezirksbeiräten und der Stadtverwaltung. Foto: /Stadt Stuttgart

Zwei Jugendvertreter sollen künftig in Ostfilderns Gemeinderat mitmischen. Gewählt werden sollen sie in einer Jugendvollversammlung.

Ostfildern - Der Grundsatzbeschluss liegt bereits zwei Jahre zurück, jetzt verabschiedete der Gemeinderat ein lange ausgearbeitetes Konzept, wie junge Menschen in der Stadt Ostfildern mehr mitbestimmen können. Die wichtigste Neuerung: Zwei von einer Jugendvollversammlung gewählte Sprecher sollen immer dann im Gemeinderat oder dessen Ausschüssen Gehör finden, wenn jugendrelevante Themen erörtert werden. Zielgruppe sind alle 14- bis 21-Jährigen, deren Lebensmittelpunkt in Ostfildern liegt. Einstimmig votierte das Gremium für diesen Weg, junge Menschen stärker einzubinden und an kommunalpolitischen Entscheidungen teilhaben zu lassen.