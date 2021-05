1 Die Haltestelle „Traube“ soll künftig „Esslinger Straße“ heißen. Foto: Ines Rudel

Mehr Busse nach Wolfschlugen und eine bessere Anbindung an den Regionalzug nach Nürtingen stehen auf der Wusnchliste der Gemeinderäte in Neuhausen. Sie sehen beim Nahverkehrsplan Luft nach oben.

Neuhausen - Am Nahverkehrsplan des Landkreises Esslingen haben die Gemeinderäte bei ihrer Sitzung in der Egelseehalle in Neuhausen Kritik geübt. Durch die Umstellung der S 2, die ab Bernhausen verkehrt, auf den 15-Minuten-Takt, ergeben sich zwar neue Möglichkeiten für die Gemeinde. Sorgen bereitet der Fraktion der Initiative Grüne Liste (IGL) aber die Linie 120, die Neuhausen mit Esslingen und den Bahnstrecken sowie mit Wolfschlugen verbindet. Da sehen die Räte Verbesserungsbedarf. Auch den barrierefreien Umbau von Haltestellen fordern sie.