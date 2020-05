1 Der Zustand der Kinderbetreuung soll festgestellt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Eigentlich hatte der Gemeinderat die Erhebung des Zustandes der Kinderbetreuung vor drei Wochen extern vergeben. Jetzt nehmen sechs Ratsmitglieder die Sache selbst in die Hand.

Baltmannsweiler - Eigentlich stand in der jüngsten Sitzung des Baltmannsweiler Gemeinderats am Dienstag das Thema Kinderbetreuung nicht auf der Tagesordnung. Dennoch wurde es ausführlich diskutiert. Eine Initiative aus Vertretern mehrerer Ratsfraktionen informierte die Verwaltung, dass sie noch in dieser Woche eine Elternbefragung zum Zustand der Betreuung planen. Zum Hintergrund: In der Sitzung am 5. Mai hatte der Gemeinderat einstimmig die Organisations- und Kommunalberaterin Kariane Höhn damit beauftragt, ein Konzept für die Schulkindbetreuung zu erstellen. In diesem Auftrag enthalten war – einem Antrag der Grünen folgend – auch die Anweisung, eine Befragung zum Ist-Zustand in den Kitas durchzuführen.