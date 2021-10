1 Eng: Parken am Sportpark. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Sportanlage mit allen Finessen, aber zu wenig Parkplätze? Die geringe Anzahl an Stellplätzen am neu gestalteten Sportpark Weil sorgte im Sportausschuss des Esslinger Gemeinderates für Diskussionen.















Esslingen - Eine riesengroße Sportanlage mit einer zu kleinen Abstellfläche für Autos? Die Parkplatzsituation am neuen Sportpark Weil sorgte für Diskussionen im Sportausschuss des Esslinger Gemeinderates. In dem Gremium wurde in öffentlicher Sitzung der Abschlussbericht des 5,4-Millionen-Euro-Projekts vorgestellt.