Gemeinde Lichtenwald: Sitzskulpturen an der Grundschule neu gestaltet

1 Die Sitzskulpturen bei der Grundschule sind umfassend saniert worden. Foto: /Peter Stotz

In den vergangenen Wochen sind die Sitzskulpturen der Künstler Angie und René Heinze bei der Lichtenwalder Grundschule saniert und neu gestaltet worden. Dabei wurden sie den Bedürfnissen der Kinder des Waldkindergartens und der Kernzeitbetreuung angepasst.











Seit dem Jahr 1998 stehen auf der kleinen Terrasse vor dem östlichen Anbau an die Grundschule Lichtenwald zwei Skulpturen. Die mit bunten Mosaiksteinen geschmückten Werke der Lichtenwalder Künstler Angie und René Heinze dienten als Sitzgruppe für Jugendliche, die das einst in dem Gebäudeteil untergebrachte Jugendhaus besuchten. In den vergangenen Wochen sind die Skulpturen für etwa 9000 Euro grundlegend saniert und in Formen und Farben den Bedürfnissen der Kinder des Waldkindergartens und der Kernzeitbetreuung als neuen Nutzern angepasst worden.