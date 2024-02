Gemeinde Lichtenwald: Mehr Geld für Jugend und Vereine

1 Weitere Geräte sollen das Lichtenwalder Jugendareal mit Skatepark ergänzen. Foto: /Peter Stotz

Der Gemeinderat Lichtenwald beschließt den Haushalt. Die Fraktionen üben sich in finanzieller Zurückhaltung. Doch will man auch 2024 besondere Projekte wie den Ausbau der Jugend-Outdoor-Area realisieren.











Der Haushaltsplan der Gemeinde Lichtenwald für das laufende Jahr ist beschlossen. Die finanziellen Spielräume sind wie vielerorts begrenzt, entsprechend haben sich die Ratsfraktionen mit kostenintensiven Anträgen zurückgehalten. Dennoch will man in der Schurwaldgemeinde auch in diesem Jahr besondere Projekte umsetzen. Dazu gehört etwa der geplante weitere Ausbau der sogenannten Jugend-Outdoor-Arena.