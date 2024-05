Künstlermarkt in Lichtenwald hat Premiere

1 Kunstwerk von Angie und René Heinze an der Lichtenwalder Mehrzweckhalle Foto: /Peter Stotz

Die Lichtenwalder Kulturbeauftragten Gerti und Walter Grupp veranstalten am Wochenende einen zweitägigen Markt für Kunst und Kunsthandwerk. Einige Handwerker werden auch vor Ort arbeiten.











An diesem Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai, veranstalten die Lichtenwalder Kulturbeauftragten Gerti und Walter Grupp den ersten Künstlermarkt in Lichtenwald. 36 lokale und regionale Künstler und Kunsthandwerker werden in der Mehrzweckhalle ausstellen. Einige Handwerker werden auch vor Ort arbeiten.