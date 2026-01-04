Gemeinde Lichtenwald: Klausurtagung zum Gemeindeentwicklungskonzept

1 Das Ensemble Pfarrhaus und Pfarrscheuer in Hegenlohe könnte nach dem Gemeindeentwicklungskonzept zur Bürgerbegegnungsstätte umgestaltet werden. Foto: pst

Der Gemeinderat Lichtenwald vertagt einen Beschluss über das Entwicklungskonzept für die Gemeinde. Vorher gibt es eine Klausurtagung, um das Vorhaben weiter zu konkretisieren.











Link kopiert

Seit annähernd drei Jahren beschäftigen sich der Gemeinderat, die Verwaltung und nicht zuletzt die Bürgerschaft der Gemeinde Lichtenwald mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts. Die abschließende Zusammenfassung und ein Maßnahmenplan für die kommenden 15 Jahre sollten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet werden. Das Gremium vertagte die Entscheidung jedoch auf das erste Quartal des begonnenen Jahres und beschloss, zuvor noch in einer Klausurtagung die Entwicklungsvorhaben weiter zu konkretisieren. Der Vorschlag, das Pfarrhaus Hegenlohe zu einer Bürgerbegegnungsstätte zu entwickeln, traf auf Zustimmung.