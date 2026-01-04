Gemeinde Lichtenwald: Klausurtagung zum Gemeindeentwicklungskonzept
1
Das Ensemble Pfarrhaus und Pfarrscheuer in Hegenlohe könnte nach dem Gemeindeentwicklungskonzept zur Bürgerbegegnungsstätte umgestaltet werden. Foto: pst

Der Gemeinderat Lichtenwald vertagt einen Beschluss über das Entwicklungskonzept für die Gemeinde. Vorher gibt es eine Klausurtagung, um das Vorhaben weiter zu konkretisieren.

Seit annähernd drei Jahren beschäftigen sich der Gemeinderat, die Verwaltung und nicht zuletzt die Bürgerschaft der Gemeinde Lichtenwald mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts. Die abschließende Zusammenfassung und ein Maßnahmenplan für die kommenden 15 Jahre sollten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet werden. Das Gremium vertagte die Entscheidung jedoch auf das erste Quartal des begonnenen Jahres und beschloss, zuvor noch in einer Klausurtagung die Entwicklungsvorhaben weiter zu konkretisieren. Der Vorschlag, das Pfarrhaus Hegenlohe zu einer Bürgerbegegnungsstätte zu entwickeln, traf auf Zustimmung.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.