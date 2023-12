1 Im Klostersee spiegeln sich die Denkendorfer Klosterkirche (rechts) und der ehemalige Fruchtkasten. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Nach mehr als zehn Jahren schließt die Gemeinde Denkendorf das Sanierungsgebiet Kloster/Körsch ab. Die Bilanz im Gemeinderat fällt positiv aus.











Knapp zwei Millionen Euro hat die Gemeinde Denkendorf in zehn Jahren in das Sanierungsgebiet zwischen Hinterer Gasse, Klosterareal, Hohenheimer Straße und Neuhäuser Straße gesteckt. Hinzu kamen Fördergelder aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von rund 2,85 Millionen Euro.