Gemeinde Denkendorf: Die Sanierung geht weiter
1
Auf dem alten Bauhofgelände in der Sudetenstraße soll Wohnraum entstehen. Foto: urh

Die Gemeinde kann für das geplante Sanierungsgebiet „Mittleres Oberdorf“ mit einer Million Euro vom Land rechnen. Jetzt starten vorbereitende Untersuchungen.

Die Gemeinde Denkendorf will mit der Sanierung des Ortsbereichs nordöstlich der oberen Ortsmitte ein neues Sanierungsgebiet „Mittleres Oberdorf“ ausweisen. Das geht aber nur mit finanzieller Unterstützung des Landes. Inzwischen liegt der ersehnte Förderbescheid vor: Die Kommune wurde in das Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt aufgenommen. Laut Bescheid des Regierungspräsidiums kann die Kommune bei einem Förderrahmen von knapp 1,7 Millionen Euro mit einer Million Euro an Finanzhilfe für öffentliche wie private Sanierungsmaßnahmen rechnen. Diese Mittel können für Maßnahmen innerhalb eines förmlich festgelegten Sanierungsgebiets für Projekte zur Aufwertung des Wohnumfelds, zur Stärkung des Miteinanders und zur Verbesserung der baulichen Struktur eingesetzt werden.

