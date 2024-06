Gemeinde Deizisau: Wie das Deizisauer Fernwärmenetz ausgebaut werden soll

1 Das Interesse an Fernwärme ist in Deizisau groß. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Umfrage in Deizisau belegt ein großes Interesse an Fernwärme. Ein Pilotprojekt soll es in der Jahnstraße und im Grabenackerweg geben. Doch der Ausbau des Netzes ist schon vor vielen Jahren ins Stocken geraten.











Schon heute werden in Deizisau etwa 30 Prozent aller Gebäude von der EnBW mit Fernwärme versorgt. Doch der Ausbau des Netzes ist schon vor vielen Jahren ins Stocken geraten. Noch vor acht Monaten signalisierte die EnBW, aus Kostengründen kein Interesse an einem weiteren Ausbau haben zu wollen. Jetzt hat der Energieversorger nicht zuletzt auf Drängen der Gemeinde ein Pilotprojekt gestartet. Nach eigenen Angaben will die EnBW im Rahmen dieses Projekts für die Jahnstraße und den Grabenackerweg Konzepte entwickeln, „wie eine großflächige Erschließung zukünftig erfolgen könnte“, wie Christopher Engelmann, der Pressesprecher der EnBW, auf Nachfrage bestätigte. In diesen Straßenzügen biete sich eine lokale Verdichtungsmöglichkeit durch die Verbindung zweier Leitungsenden des bestehenden Fernwärmenetzes an.