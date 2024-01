Gemeinde Deizisau: Ab dem Jahr 2027 droht Verschuldung

1 Ob Sanierung oder Neubau – die Feuerwehr braucht ein neues Zuhause. Foto: /Andreas Kaier

Der Haushalt der Gemeinde Deizisau ist unter Dach und Fach. Gerechnet wird mit einem Defizit in Höhe von 800 000 Euro. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer Kreditaufnahme ab dem Jahr 2027 ausgegangen. Dabei stehen zukunftsweisende Projekte an.











Der Haushalt von Deizisau ist unter Dach und Fach. Am Dienstagabend stimmte der Gemeinderat dem Etat für 2024 zu. Am selben Abend hatten die im Gremium vertretenen Fraktionen vor ihrer endgültigen Beschlussfassung zu dem Planwerk Stellung genommen und es, wie es in Deizisau üblich ist, ohne Änderungsanträge einstimmig verabschiedet. Den Entwurf hatte Bürgermeister Thomas Matrohs Ende Dezember eingebracht.