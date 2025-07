Gemeinde Altbach: Sebastian Flörchinger möchte Bürgermeister werden

1 Sebastian Flörchi­nger Foto: Anita Kraemer

Sein Slogan lautet „Für Altbach. Mit Herz, Verantwortung und Weitsicht.“ Sebastian Flörchinger möchte Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Altbach werden. „Ich kandidiere in Altbach, weil ich überzeugt bin: Altbach ist ein wunderbarer Ort, geprägt von Gemeinschaft, Natur und Engagement – und bereit, gemeinsam noch besser zu werden“, teilt der 42-Jährige auf seiner Homepage mit.

Als wichtige Aufgaben für die nähere Zukunft sieht Flörchinger den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und die Gestaltung einer zukunftsfähigen Infrastruktur. „Wie schaffen wir gute Bedingungen für Familien, Vereine und Unternehmen? Und wie gelingt eine moderne, bürgernahe Verwaltung?“ Dafür brauche es Führung mit Haltung, „ein offenes Ohr für die Menschen“ und eine Kommunikation, die ehrlich, verständlich und verbindend sei. Acht große Ziele hat der Kandidat formuliert. Er möchte die Pflichtaufgaben in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig weitere wichtige Leistungen für das Gemeinwohl im Blick behalten, die das Zusammenleben bereichern. Darüber hinaus wolle er Herausforderungen wie den demografischen Wandel, gesellschaftliche Veränderungen und die Klimaveränderung gestaltend begleiten. Den Austausch mit Vereinen, Nachbarkommunen, Kreis und Land will er fördern. Vereine und Ehrenamt sollen ebenfalls gefördert, Schulen modern ausgestattet und die Kinderbetreuung bedarfsgerecht gestaltet werden. Ferner möchte er die Infrastruktur bei Straßen, Wegen und Gebäuden verbessern. Und er stehe für eine Verwaltung, „die zuhört, erklärt und verlässlich handelt“. Abläufe sollen vereinfacht, mehr Informationen offen zugänglich gemacht und digitale Angebote ausgebaut werden.

Bisher arbeitet der Kandidat nach eigenen Angaben als Führungskraft mit Personalverantwortung im Bereich IT und Digitalisierung bei einem großen Automobilunternehmen in der Region. Aus Erfahrung wisse er, dass Verlässlichkeit, klare Kommunikation, gute Zusammenarbeit und entschlossene Entscheidungen wichtig seien. „Diese Haltung möchte ich in den Dienst unserer Gemeinde stellen“, erklärt er.

Sebastian Flörchinger lebt seit rund zehn Jahren in Altbach, hat zwei Kinder und ist katholisch. Weitere Informationen gibt es unter www.sebastianfloerchinger.de .