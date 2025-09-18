Gemeinde Aichwald: „Im Lutzen“ wird Geburtstag gefeiert

1 Das Seniorenzentrum Im Lutzen im Aichwalder Ortsteil Schanbach feiert sein 20-jähriges Bestehen. Foto:

Auf dem Schurwald gibt es eine Unterversorgung bei Pflegeplätzen. Der Bedarf steigt, während der Ausbau wegen hoher Baupreise und Fachkräftemangel stockt. Was ist geplant?











Im Oktober werden das Seniorenzentrum „Im Lutzen“ im Aichwalder Ortsteil Schanbach und das dazugehörende Café der Begegnung 20 Jahre alt. Es gibt dort 36 Plätze für die Dauer- und Kurzzeitpflege sowie 27 betreute Seniorenwohnungen. Doch der Bedarf ist viel größer – wie fast überall im Landkreis. Aus dem Bedarfsplan der Schurwaldgemeinde geht hervor, dass mittelfristig rund 60 stationäre Pflegeplätze fehlen. Deshalb würde Aichwald gerne ein zusätzliches Pflegeheim bauen und hat auch schon einen Bauplatz im Auge. Er liegt gegenüber dem heutigen Seniorenzentrum auf der anderen Seite der Aichschießer Straße am Schanbacher Ortseingang.