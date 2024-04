S-Bahn Stuttgart: Vor Ast in Oberleitung gewarnt – mit Blumenstrauß belohnt

1 Frau Hebel aus Leinfelden-Echterdingen freute sich über das überraschende Geschenk der S-Bahn Stuttgart. Foto: Deutsche Bahn/S-Bahn Stuttgart/IMAGO / Arnulf Hettrich

Ein Ast verfängt sich in der vergangenen Woche in einer Oberleitung der S-Bahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt. Eine aufmerksame Anwohnerin meldet sich bei der Bahn – und bekommt dafür einen Überraschungsbesuch.











Die S-Bahn Stuttgart hat eine aufmerksame Anwohnerin, die am Dienstag vergangener Woche einen Ast in der Oberleitung in Leinfelden-Echterdingen gemeldet hatte, mit einer netten Geste dafür belohnt – Frau Hebel wurde bei sich zu Hause mit einem Blumenstrauß überrascht.

Was war geschehen?

Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn war es am 16. April recht windig. Durch den Sturm brach ein Ast von einem Baum in Leinfelden-Echterdingen ab und verfing sich in der Oberleitung der S-Bahn. Dies bemerkte die Anwohnerin und meldete sich gedankenschnell beim Kundendialog der Deutschen Bahn, deren Mitarbeiter die Information gleich an die Leitstelle der S-Bahn Stuttgart weitergaben. Der Fahrdienstleitende ordnete das so genannte „Fahren auf Sicht“ an, bei dem die Züge die Strecke langsam befahren, damit ein Hindernis rechtzeitig erkannt werden kann. Ein Lokführer entdeckte schließlich den Ast, sodass das Gleis kurzzeitig gesperrt und der Ast entfernt werden konnte.

So konnte die Gefahr dank der Anwohnerin schnell beseitigt werden. „Es kommt nicht häufig vor, dass wir von Zeugen auf Hindernisse aufmerksam gemacht werden“, so der Sprecher der Deutschen Bahn. Deshalb sei es den Verantwortlichen der Stuttgarter S-Bahn ein Bedürfnis gewesen, die Frau für ihre Hilfe zu belohnen. „Und so besuchten unsere Kollegen die Dame bei ihr zu Hause und überraschten sie mit einem Blumenstrauß“, erzählt der Sprecher weiter. Und die Überraschung war ein voller Erfolg – die Anwohnerin nahm den Strauß freudestrahlend in Empfang.