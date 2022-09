1 Mit Schockanrufen setzen die Betrüger ihre Opfer unter Druck. Foto: dpa/Roland Weihrauch (Symbolbild)

Ein Ehepaar aus Künzelsau übergibt in Stuttgart Geld an Betrüger. Die Heilbronner Polizei sucht Zeugen, die den Geldboten mit einer auffälligen Tasche gesehen haben.















Link kopiert

Mit einem Schockanruf haben Betrüger ein Ehepaar aus Künzelsau um einen hohen Geldbetrag gebracht. Sie überrumpelten ihre Opfer mit einem sogenannten Schockanruf, bei dem sie sich als Staatsanwaltschaft ausgaben. Diese Masche ist seit einziger Zeit unter Telefonbetrügern verbreitet.

Die Anrufer behaupteten, die Tochter des Paares sei in einer Notlage. Zunächst habe man am Telefon beim Anruf am Donnerstag, 11. August, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Frauenstimme gehört, die sich als Mitarbeiterin der Münchner Staatsanwaltschaft ausgegeben habe, meldet die Polizei. Sie behauptete, die Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe zu verhindern, müsse nun eine Kaution bezahlt werden, sagte die falsche Staatsanwältin. Sie reichte das Telefon an eine weitere Frau weiter, die sich als Tochter ausgab. Im Schock glaubten die Eltern die Geschichte. Sie erklärten sich bereit, eine sechsstellige Summe zu bezahlen, für die ein Übergabeort in Stuttgart vereinbart wurde.

Der Vater traf einen Geldboten am selben Abend gegen 20.30 Uhr an der Dorotheenstraße hinter der Markthalle. Das Geld war in eine markante braune Kühltasche verpackt, meldet die Polizei. Der Vater gab es einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der eine Mütze oder Kappe getragen habe – weitere Details zu seinem Aussehen sind nicht bekannt. Die Polizei hofft jedoch, dass jemand den Mann mit der auffälligen Kühltasche bei der Markthalle oder am Schillerplatz oder an einer anderen Stelle in Stuttgart gesehen hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Künzelsau unter Telefon 0 79 40/94 00 entgegen.