Ein Moment der Unachtsamkeit: Obwohl die ehemalige Bundeskanzlerin von Bodyguards begleitet wurde, hat ein Dieb in die Tasche von Angela Merkel gegriffen.















Berlin - Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist beim Einkaufen ein Opfer von Dieben geworden. Der 67-Jährigen sei am Donnerstag die Geldbörse gestohlen worden, obwohl sie generell von Personenschützern begleitet wird, berichtet die „Bild“-Zeitung. Das Portemonnaie befand sich in einer Tasche am Einkaufswagen in einem Supermarkt in Berlin-Mitte. Merkel erstattete selbst Anzeige.

Sie muss sich wohl auch neue Ausweispapiere besorgen. Denn nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ wurden auch der Personalausweis und der Führerschein entwendet. Die Polizei bestätigte anschließend nur, dass einer 67-Jährigen am Donnerstag gegen 11.40 Uhr das Portemonnaie gestohlen wurde, nannte aber keine Namen.